Сьогодні Байден нарешті подзвонить Зеленському: про що говоритимуть президенти

Сьогодні відбудеться перша телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена. Про це повідомляє американське видання Politico.

Відомо, що розмова відбудеться вже в найближчі години на тлі повідомлень про нарощування російської військової могутності на сході України. Американське ЗМІ пише, що ця інформація сколихнула не тільки українських чиновників, а й офіційних осіб з США.

"Байден тримав Україну на відстані витягнутої руки, в той же час тихо наполягаючи на подальших реформах в країні, про яку він багато років дізнавався як віце-президент, і яка є найважливішим фронтом в зусиллях Заходу щодо стримування Росії", - повідомляється в Politico.

Як раніше писав "Телеграф", під час телефонної розмови радника президента США Джейкоба Саллівана з главою ОП Андрієм Єрмаком перший запевнив у готовності американського президента Джо Байдена підтримувати Україну і план підтримки нацбезпеки президента Володимира Зеленського. Про це 29 березня повідомили в Білому Домі. Під час розмови Єрмак розповів про погіршення ситуації на Донбасі. Також він подякував США за підтримку реформи ЗСУ і ВМС.