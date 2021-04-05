Росія розсекретила, як вирішує "українське питання" спільно з США

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив про те, що РФ і США "ведуть контакти" по Україні на високому рівні. Серед топ-тем в так званому українському питанні - ситуація на Донбасі, зокрема - остання ескалація конфлікту.

За інформацією російського ЗМІ "РИА Новости", США стурбовані тим, що до українського кордону з боку РФ почали стягувати військову техніку. Рябков же відповів, що на своїй території вони можуть робити все, що вважатимуть за потрібне.

Міністр заявив, що вони "контактують з американцями на високому рівні". Однак тут же додав, що "вони повністю ігнорують Вашингтон".

"І якісь американські сигнали не мають до цього (стягання російських військ до кордону України - ред.) ні найменшого відношення. Можна сказати, що ми ці сигнали повністю ігноруємо", - сказав Рябков.

Нагадаємо, Росія перекидає до кордону з Україною бронетехніку з Юрги (Кемеровська область). До таких висновків прийшла група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team. Так, за номером одного з вагонів за допомогою сервісу gdevagon вдалося встановити, що з 30 березня по 11 квітня ця платформа слідує зі станції Юрга до станції Тресвятська у Воронезькій області, що знаходиться неподалік від кордону з Україною.

Раніше ми також писали про те, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Росія не бажає миру з Україною, а тому лише об'єднавши зусилля з США і ЄС наша країна може завершити конфлікт.