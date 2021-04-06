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Вівторок, 06.04.2021
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Резніков зробив категоричну заяву про майбутнє переговорів по Донбасу в Мінську
Резніков зробив категоричну заяву про майбутнє переговорів по Донбасу в Мінську

Резніков зробив категоричну заяву про майбутнє переговорів по Донбасу в Мінську

Резніков зробив категоричну заяву про майбутнє переговорів по Донбасу в Мінську
Оновлено 09:43 Сьогодні Телеграф Слово і Діло

Українська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі не буде відвідувати Мінськ для проведення переі зустрічей в очному форматі після скасування карантину, оскільки в України більше немає довіри до Білорусі.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок, 5 квітня, ввечері.

"Ми категорично повідомили, що не будемо брати участь в засіданнях Тристоронньої контактної групи, якщо раптом завершаться карантинні обмеження і буде запропоновано продовжити ці консультації, як раніше безпосередньо в Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не буде спрямовувати своїх членів делегації в Мінськ для зустрічей в реальному житті, все одно прийдеться шукати іншу країну, інше місто", - сказав Резніков.

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За його словами, оскільки зараз Білорусь знаходиться під впливом Росії, то і довіри до цієї країни немає.

У зв'язку з карантинними обмеженнями засідання ТКГ і підгруп в рамках Мінського переговорного процесу ще з минулого року проходять в режимі відеоконференцій.

Як повідомлялося, 3 квітня голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук оголосив про демарш в ТКГ.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 89

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Минск, переговорі, ТКГ, Олексій Резніков, недовіра.
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