"Не грайтеся з Україною, бо вдавитеся": Кравчук обіцяв вийти зі зброєю проти Росії (відео)

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), перший президент Леонід Кравчук пообіцяв вийти зі зброєю проти Росії, якщо це буде потрібно.

Про це політик заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" 6 квітня, відповідаючи на питання журналіста Дмитра Гордона "Чи може Росія пробити коридор, щоб в Криму з'явилася питна вода?"

"Заперечувати цього я не можу, проте я можу передбачити, що прорив води в Крим - це початок широкомасштабної агресії. Це початок великої війни з Україною. І такий сценарій призведе в бойову готовність всі демократичні сили, які, як я вже бачу, налаштовані серйозно, - переконаний Кравчук. - Байден заявляє офіційно: не дозволимо більше Росії діяти так, як вона діяла раніше. Війна проти України - це війна проти Європи і світу. Росію зупинять, це найголовніше".

Кравчук переконаний в тому, що Росія залякує нашу країну, щоб ми пішли на поступки. Однак цього, за словами глави ТКГ, не буде.

"Я сьогодні це пояснив і багатьом російським каналам. Сказав: "Не грайте з Україною, бо вдавитеся". Тому що це не маленька держава. Це країна в центрі Європи, яку світ не залишить на розтерзання якомусь маніякові. Самі ж ми битимемося до останнього", - резюмував перший президент України.

Раніше Кравчук заявив, що Росія не бажає миру з Україною, а тому лише об'єднавши зусилля з США і ЄС наша країна може завершити конфлікт.