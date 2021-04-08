Зеленський приїхав з Єрмаком на Донбас: перше фото і деталі

Через збільшення кількості випадків порушення режиму "тиші" президент Володимир Зеленський разом з главою ОП Андрієм Єрмаком прибули на Донбас в рамках робочої поїздки.

Про це 8 квітня повідомили на сайті Зеленського.

Зеленський планує відвідати передові позиції, де бойовики стали частіше порушувати режим перемир'я і проводити обстріли, а також ті позиції, де в результаті атак противника гинули та отримували поранення безліч солдатів України.

Президент здійснив поїздку для спілкування з військовими та щоб підтримати їхній бойовий дух.

Глава держави вже встиг зустрітися з частиною захисників на передовій.

Фото зустрічі:

Нагадаємо, що 8 квітня в результаті обстрілу позицій ЗСУ загинув військовий, який отримав кулю в голову.