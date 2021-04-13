"Перемога" у війні не матиме значення": Путіну і Росії напророкували кінець

Американо-російський історик і публіцист Юрій Фельштинський в інтерв'ю виданню "Гордон" відповів на питання, що цікавить весь світ: чи ризикне президент РФ Володимир Путін зараз розв'язати велику війну.

На думку експерта, за сім років війни на Донбасі наша держава стала сильнішою як у військовому, так і в політичному відношенні. Так що сьогодні "ситуація виглядає менш сприятливою для Путіна, ніж в 2014 році".

"Початок і кінець військових дій, на жаль, прерогатива Путіна, - каже Юрій Фельштинський. - Я не знаю, чи все те, що відбувається - черговий блеф (що є улюбленою тактикою картяра Путіна) або підготовка до реальної війни. Єдине, що знаю: якщо він піде на цю війну, це буде кінцем РФ і режиму Путіна. Не має значення, "переможе" російська армія на полі бою або зазнає поразки".

Історик переконаний в тому, що ситуація в РФ стабільна, поки вони не розв'яжуть війну. Мовляв, будь-які військові дії такого масштабу, розпочаті Росією, можуть стати початком третьої світової війни. А це, в свою чергу, призведе до краху Російської Федерації і самого Путіна.

Що ж стосується окупованого Донбасу, експерт вважає ці території втраченими для України. Як свого часу і Крим, а також Абхазію і Придністров'я.

Нагадаємо, російський політолог Андрій Піонтковський, який проживає в США, розповів про можливий сценарій відкритого вторгнення Росії в Україну.