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У Зеленського розповіли, які питання розглядатимуть на засіданні РНБО 15 квітня

У Зеленського розповіли, які питання розглядатимуть на засіданні РНБО 15 квітня
Оновлено 11:30 Сьогодні Телеграф Фото: president.gov.ua

В Україні проведуть чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони на чолі з президентом Володимиром Зеленським у, під час якого розглянуть ситуацію на Донбасі та в економіці країни.

Про це 15 квітня повідомили на сайті президента.

Одним з головних питань буде стосуватися ситуації на сході країни і буде розглянутий в таємному режимі. 

Також членами ради буде розглядатися пакет санкцій до організаторів і виконавців контрабандних схем. У той же час, на засіданні будуть обговорюватися питання з безпеки економіки країни.

Одним серед таких питань є кібербезпека. Також на розгляд будуть внесені окремі питання від президента.

Нагадаємо, що на засіданні 2 квітня рішенням РНБО застосували санкції до "топ-десятці української контрабанди". За словами Зеленського, дані громадяни нібито влаштовували економічний тероризм проти країни, завдавши збитків економіці в 300 млрд гривень

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 64

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Украина, СНБО.
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