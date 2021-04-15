У Зеленського розповіли, які питання розглядатимуть на засіданні РНБО 15 квітня

В Україні проведуть чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони на чолі з президентом Володимиром Зеленським у, під час якого розглянуть ситуацію на Донбасі та в економіці країни.

Про це 15 квітня повідомили на сайті президента.

Одним з головних питань буде стосуватися ситуації на сході країни і буде розглянутий в таємному режимі.

Також членами ради буде розглядатися пакет санкцій до організаторів і виконавців контрабандних схем. У той же час, на засіданні будуть обговорюватися питання з безпеки економіки країни.

Одним серед таких питань є кібербезпека. Також на розгляд будуть внесені окремі питання від президента.

Нагадаємо, що на засіданні 2 квітня рішенням РНБО застосували санкції до "топ-десятці української контрабанди". За словами Зеленського, дані громадяни нібито влаштовували економічний тероризм проти країни, завдавши збитків економіці в 300 млрд гривень