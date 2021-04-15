Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через Росію: що це значить

На фоні введення нового пакету санкцій у четвер, 15 квітня, президент США Джо Байден ввів режим надзвичайної ситуації через шкідливої діяльності Росії.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Я визначив, що зазначена шкідлива зовнішня діяльність Уряду Російської Федерації - зокрема, спроби підірвати проведення вільних і справедливих демократичних виборів і демократичних інститутів в Сполучених Штатах і їх союзниках і партнерах", - зазначив Байден.

У тому числі Байден пригадав президенту РФ Володимиру Путіну про шкідливі кібератаки проти США, які теж стали причиною ведення НС на території Сполучених Штатів.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Росії пригрозили США через нові санкції Байдена.