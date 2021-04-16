"Ми рішуче налаштовані": Макрон в Твіттері звернувся до читачів українською мовою

Президент Франції Еммануель Макрон підвів короткий підсумок зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Після переговорів він оприлюднив в Твіттер пост українською мовою.

"Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим.", - написав Макрон.

Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021

Як повідомлялося раніше, Зеленський і Макрон зустрілися в Парижі 16 квітня.

Вони обговорили теми загострення ситуації на Донбасі, а також майбутнього України в ЄС і НАТО.

Розмова відбулася у форматі тет-а-тет, але пізніше до них приєдналася по відеозв'язку канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Крім того, на прес-конференції Зеленський розповів, коли відбудеться зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки".