Трамп зізнався, як насправді ставився до Путіна (відео)

Екс-президент США Дональд Трамп в свіжому інтерв'ю для Fox News розповів, які насправді стосунки були між ним і главою РФ Володимиром Путіним.

Так, Трамп зізнався, що вони прекрасно ладили і навіть симпатизували один одному.

"Я відмінно ладнав з президентом Путіним, він подобався мені, а я подобався йому. І це добре, а не погано", - заявив Трамп.

Причому, у даній "симпатії" президентів, за словами Трампа, були свої плюси. Мовляв, це допомагало зміцнити відносини між США і Росією, а також укладати вигідні угоди.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зізнався, де любить відпочивати його шеф Володимир Путін.