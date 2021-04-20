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Вівторок, 20.04.2021
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РФ нічого не порушує: в Москві відповіли на пропозицію "слуг народу" про розрив дипвідносин

РФ нічого не порушує: в Москві відповіли на пропозицію "слуг народу" про розрив дипвідносин
18:15 Сьогодні Телеграф

У Росії відреагували на пропозицію нардепа від "Слуги народу" Єлизавети Богуцької президенту України Володимиру Зеленському розірвати дипломатичні відносини України і РФ.

Заклик парламентарія в Кремлі назвали "спробою знайти зовнішнього ворога і прикрити свої невдачі". Про це заявив член комітету Держдуми у справах СНД Артем Туров.

Чиновник каже, що аж ніяк не Москва, а Київ винен в непростій ситуації на Донбасі. У приклад Туров навів обстріли мирних об'єктів, які нібито здійснює ВСУ. Також він заявив, що "РФ не порушує жодних міжнародних договорів".

"Збройні сили перебувають на нашій території", - як аргумент сказав Туров.

Нагадаємо, на тлі масштабної перекидання російської техніки і військового контингенту до кордонів України на даний момент в прикордонних районах знаходяться 47 батальйонів РФ, ще близько 10 батальйонів стягуються.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Росія, Слуга народу, Держдума, Дипвідносини.
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