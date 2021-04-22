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Зеленський відповів на рішення Росії відвести війська від кордонів

Зеленський відповів на рішення Росії відвести війська від кордонів
Оновлено 18:03 Сьогодні Телеграф

Президент України Володимир Зеленський схвально відреагував на наказ міністра оборони РФ Сергія Шойгу про відведення своїх військ з Криму і від кордонів Донбасу.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку", - написав він.

Окрім того, президент наголосив, що Україна завжди напоготові, "але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі".

У коментарях одразу ж застерегли Зеленського.

"Те, що він оголосив ще не значить, що відвів", "Приспати пильність України і торохнути в несподіваному місці - теж ніхто не відміняв", "Шановний президент. Не довіряйте росіянам. Будьте дуже обережні", - пишуть користувачі.

Зеленский про указ Шойгу

Зеленский про указ Шойгу

Зеленский про указ Шойгу

Зеленский про указ Шойгу

Як повідомляв "Телеграф", раніше Шойгу похвалився навчаннями російських військових в окупованому Криму.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
Перегляди: 103

Все по темі:

Росія, Крим, Донбас, Україна, Володимир Зеленський, Анексія Криму, Відведення військ, Війна на Донбасі, Сергій Шойгу.
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