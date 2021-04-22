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"Цілі досягнуті повністю": Росія відкликає військових від кордонів України

"Цілі досягнуті повністю": Росія відкликає військових від кордонів України
Оновлено 14:54 Сьогодні Телеграф

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який раніше розповів, скільки військових Росія перекинула до кордонів, видав наказ про повернення військового контингенту назад в частини з "південних рубежів" Росії.

Про це повідомляє російське РБК.

Як вказує видання, Шойгу наказав, щоб військові частини Південного і Західного військових округів почали повертатися з південних рубежів в пункти постійної дислокації з 23 квітня. На думку Шойгу, "цілі досягнуті повністю".

Цікаво, що раніше кажучи про чисельність військових у російських кордонів, Шойгу говорив тільки про західні рубежі і тоді промовчав про перекидання військової техніки до кордонів України, до південних кордонів РФ. Тепер виявляється військовий контингент був зосереджений і біля кордонів України з боку РФ.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Шойгу похвалився навчаннями російських військових в окупованому Криму.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
Перегляди: 92

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Росія, Україна, Сергій Шойгу, перекидання військ.
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