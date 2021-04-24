Колишній радник Кличка зізнався в планах зайняти крісло мера Києва

Екс-радник мера Києва Максим Бахматов, який вважає, що команда президента Володимира Зеленського не впоралася з коронавірусом в Україні, заявив про свої претензії на крісло мера столиці.

Цей намір він висловив в інтерв'ю "Телеграфу".

"Так. Максим Бахматов планує бути кандидатом в мери Києва на наступних виборах в 2025 році", - відповів він на пряме запитання журналіста про плани на подальшу політичну кар'єру.

Відзначимо, екс-радник мера Києва Максим Бахматов до 2007 року був генеральним продюсером Comedy Club Ukraine та займався ребрендингом "ВДНГ".

Детальніше про це, читайте в матеріалі "Телеграфу": "В Україні забагато "крєпкіх хазяйствєнніков", - Максим Бахматов про Зеленського, Притулу і те, яким має бути мер міста.