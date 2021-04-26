Дали чотири дні: стало відомо про різкий випад Кремля на адресу МЗС України

Кремль вирішив вислати співробітника посольства України в Москві у відповідь на те, що 19 квітня МЗС України направило ноту про оголошення одного з радників посольства Російської Федерації в Києві персоною нон грата.

Про це йдеться на сайті МЗС РФ.

"Йому запропоновано покинути територію Російської Федерації до кінця дня 30 квітня. Відповідна вербальна нота сьогодні (26 квітня, - Авт.) була спрямована Посольству України в Москві", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що Україна вислала радника російського посольства в зв'язку з "діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом".

Як повідомляв "Телеграф", раніше історія з приводу висилки російського дипломата виникла після затримання і оголошення персоною нон-грата українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.