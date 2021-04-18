Кремль уже ответил шантажом: стало известно, какого дипломата высылает Украина (видео)

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Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф

Украинская сторона наконец-то озвучила данные о российском дипломате, которого собираются выслать с территории страны. Любопытно, что официально его об этом еще не уведомили.

Об этом в воскресенье, 18 апреля, эфире канала "Украина 24" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Он заявил, что Москва узнает об этом в понедельник утром, когда Киев официально сообщит о выдворении дипломата. На вопрос журналистов, почему нельзя было это сделать еще в субботу, Есин внятно объяснить так и не смог. Единственное, что он смог озвучить это должность и фамилию российского дипломата, который будет выслан. Им является один из советников посольства Российской Федерации в Киеве по фамилии Черняков.

Он должен будет покинуть нашу страну в течении 72 часов, начиная с 19 апреля.

Емец также отметил, что Москва уже начала шантажировать Украину. Если с Киева вышлют сотрудника посольства, а не консульства – Кремль проведет аналогичные действия по отношению к украинским дипломатам в РФ.

Напомним, история с высылкой российского дипломата возникла после задержания и объявления персоной нон-грата украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,049

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Россия, МИД Украины, Посол, Евгений Енин.
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