Кремль уже ответил шантажом: стало известно, какого дипломата высылает Украина (видео)

Украинская сторона наконец-то озвучила данные о российском дипломате, которого собираются выслать с территории страны. Любопытно, что официально его об этом еще не уведомили.

Об этом в воскресенье, 18 апреля, эфире канала "Украина 24" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Он заявил, что Москва узнает об этом в понедельник утром, когда Киев официально сообщит о выдворении дипломата. На вопрос журналистов, почему нельзя было это сделать еще в субботу, Есин внятно объяснить так и не смог. Единственное, что он смог озвучить это должность и фамилию российского дипломата, который будет выслан. Им является один из советников посольства Российской Федерации в Киеве по фамилии Черняков.

Он должен будет покинуть нашу страну в течении 72 часов, начиная с 19 апреля.

Емец также отметил, что Москва уже начала шантажировать Украину. Если с Киева вышлют сотрудника посольства, а не консульства – Кремль проведет аналогичные действия по отношению к украинским дипломатам в РФ.

Напомним, история с высылкой российского дипломата возникла после задержания и объявления персоной нон-грата украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.