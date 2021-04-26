У Кулеби відповіли на висилку співробітника посольства з Москви

У МЗС України відповіли на новий випад Росії і оголошення persona non grata співробітнику українського посольства в Москві. Речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенко цитує "Громадське радіо".

"Оголошення дипломата посольства України в Москві persona non grata позбавлене логіки, не має під собою ніяких причин. Таке рішення тільки підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення з Україною, - вважає Ніколенко. - Відповідь нашої держави на цю провокацію буде негайною. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України".

Нагадаємо, Кремль вирішив вислати співробітника посольства України в Москві у відповідь на те, що 19 квітня МЗС України направило ноту про оголошення одного з радників посольства Російської Федерації в Києві персоною нон грата.