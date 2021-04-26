Дали четыре дня: стало известно о резком выпаде Кремля в адрес МИД Украины

Кремль решил выслать сотрудника посольства Украины в Москве в ответ на то, что 19 апреля МИД Украины направило ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве персоной нон грата.

Об этом говорится на сайте МИД РФ.

"Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля. Соответствующая вербальная нота сегодня (26 апреля,- Авт.) была направлена Посольству Украины в Москве", - говорится в сообщении.

Отметим, что Украина выслала советника российского посольства в связи с "деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом".

Как сообщал "Телеграф", ранее история с высылкой российского дипломата возникла после задержания и объявления персоной нон-грата украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.