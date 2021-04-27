Україна висилає з країни консула Росії в Одесі

В Україні оголосили "персоною нон грата" російського консула в Одесі у відповідь на висилку співробітника посольства України в Москві в понеділок, 26 квітня.

Про це повідомляється на сторінці МЗС України в Telegram.

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з оголошенням 26 квітня МЗС РФ співробітника посольства України в Москві "persona non grata", - йдеться в повідомленні.

Реагуючи дзеркально, МЗС України оголошує консула Генерального консульства РФ в Одесі небажаною для перебування на території України особою.

"Він повинен покинути територію України до кінця дня 30 квітня", - уточнили в міністерстві.

Як повідомляв "Телеграф", пізніше стало відомо, що Кремль оголосив "персоною нон грата" консула України Сергія Дірезу.