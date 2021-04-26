Боролся за права узников Кремля: названо имя украинского консула, которого высылает Россия

В ответ на высылку одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве, Кремль объявил персоной нон грата консула Украины Сергея Дирезу.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Роман Цымбалюк.
"Наш дипломат принимал активное участие в защите граждан Украины, посещал суды и СИЗО, где незаконно содержат украинских политзаключенных", - написал он со ссылкой на источник.
Как сообщал "Телеграф", история с высылкой российского дипломата возникла после задержания и объявления персоной нон-грата украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка 17 апреля. Позже Сосонюка отпустили после двух часов задержания.
Также ранее в Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на сотрудника генерального консульства Украины. Отметим, что нападавший был записан на прием в консульство. Позже появилось видео момента ЧП.