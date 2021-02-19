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Появилось видео момента нападения на генконсульство Украины в Питере

Появилось видео момента нападения на генконсульство Украины в Питере
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на сотрудника генерального консульства Украины

Известно, что нападавший нанес дежурному коменданту два ножевых ранения. Угрозы для жизни пострадавшего нет, а нападающего задержали. 

Между тем, в сети появилось видео момента нападения. 

Соответствующие кадры обнародованы в Телеграм-канале LIFESHOT. 

"Мужчина с ножом напал на охранника консульства Украины на улице Бонч-Бруевича в Петербурге. Сейчас 34-летнего нападавшего уже задержали и допрашивают. Пострадавший охранник передан медикам скорой", - говорится в подписи к видео. 

Как сообщалось ранее, в российской Чите пьяный мужчина возмутился звуками ремонта у соседей и застрелил 9-летнюю девочку.

Нападавшего мужчину задержали, суд принял решение отправить его под арест на два месяца

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 351

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Россия, Санкт-Петербург, Нападение.
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