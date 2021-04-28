Кабмін прийняв остаточне рішення по карантину на травневі свята

Кабінет міністрів України прийняв рішення не вводити посилені обмеження на Великдень і травневі свята в Україні.

Про це 28 квітня у своєму Телграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами карантин не буде посилена, але будуть посилені заходи з контролю за дотриманням встановлених раніше обмежень.

Мається на увазі дотримання соціальної дистанції і масочного режиму.

Також він закликав дотримуватися протиепідемічних норм і святкувати всі майбутні свята вдома.

Нагадаємо, що в столиці України з 1 травня послаблять карантинні обмеження, введені у зв'язку зі складною ситуацією із захворюваністю на "короною" в регіоні.

На 28 квітня в країні понад 9,5 тис. осіб захворіли COVID-19, одужати навпаки, вдалося понад 20 тис. громадян.