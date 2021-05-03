Скачать
Понеділок, 03.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Київ 1 травня вийшов з локдауна: що дозволено, а що ще залишилося під забороною
Київ 1 травня вийшов з локдауна: що дозволено, а що ще залишилося під забороною
Новий удар коронавірусу: мільйони українців страждають через проблеми з психікою
Новий удар коронавірусу: мільйони українців страждають через проблеми з психікою
Зеленський розповів про своє дитинство в СРСР (відео)
Зеленський розповів про своє дитинство в СРСР (відео)
"Гра м'язів" РФ: держсекретар США розповів, що насправді відбувається на кордоні України
"Гра м'язів" РФ: держсекретар США розповів, що насправді відбувається на кордоні України

"Гра м'язів" РФ: держсекретар США розповів, що насправді відбувається на кордоні України

"Гра м'язів" РФ: держсекретар США розповів, що насправді відбувається на кордоні України
Оновлено 18:31 Сьогодні Телеграф

Америка заявила про те, що уважно стежить за процесом відведення російської техніки і військових від українських кордонів.

Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CBS.

За його словами, те, що відбувається на російсько-українському кордоні, - не що інше, як "гра м'язів" РФ, так як російський президент Володимир Путін дійсно зосередив поруч з нами потужну армію з 100 000 військовослужбовців.

За словами Блінкена, це більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли власне і сталося вторгнення РФ на Донбас.

У США кажуть, що Росія справді відводить техніку і військових від кордонів, що фактично означає відступ країни-агресора.

"Починаючи з цього моменту, ми дуже, дуже уважно за цим стежимо", - заявив держсекретар США, який має намір прилетіти в Україну вже на цьому тижні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що перекидання російських кораблів з Каспійського моря в Азовське є безпрецедентно великою загрозою.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 57

Все по темі:

Энтони Блинкен, Загроза РФ, Держсекретар США, Війська Росії.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Євросоюз може відкрити кордони для вакцинованих українців, але є одне "але"
02 До Великодня в рази впали масштаби тестування на COVID, але кількість важких хворих все одно вражає
03 Є можливість обіграти агресора: Кравчук висловив бажання зустрітися з Путіним
04 Новий удар коронавірусу: мільйони українців страждають через проблеми з психікою
05 В умовах загроз для загальної безпеки: Зеленський у Варшаві підписав важливий документ з лідерами країн ЄС
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Загроза безпрецедентно велика: Кулеба висловився про ситуацію в Азовському морі
Загроза безпрецедентно велика: Кулеба висловився про ситуацію в Азовському морі
У Лаврова назвали &quot;жестом відчаю&quot; санкції країн Заходу проти Росії
У Лаврова назвали "жестом відчаю" санкції країн Заходу проти Росії
У більшості регіонів України ситуація з коронавірусом залишається складною (карта на 3 травня)
У більшості регіонів України ситуація з коронавірусом залишається складною (карта на 3 травня)
Принцип Путіна: в Кремлі розповіли, чому лідер РФ ігнорує Зеленського
Принцип Путіна: в Кремлі розповіли, чому лідер РФ ігнорує Зеленського
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся