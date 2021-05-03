"Гра м'язів" РФ: держсекретар США розповів, що насправді відбувається на кордоні України

Америка заявила про те, що уважно стежить за процесом відведення російської техніки і військових від українських кордонів.

Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CBS.

За його словами, те, що відбувається на російсько-українському кордоні, - не що інше, як "гра м'язів" РФ, так як російський президент Володимир Путін дійсно зосередив поруч з нами потужну армію з 100 000 військовослужбовців.

За словами Блінкена, це більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли власне і сталося вторгнення РФ на Донбас.

У США кажуть, що Росія справді відводить техніку і військових від кордонів, що фактично означає відступ країни-агресора.

"Починаючи з цього моменту, ми дуже, дуже уважно за цим стежимо", - заявив держсекретар США, який має намір прилетіти в Україну вже на цьому тижні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що перекидання російських кораблів з Каспійського моря в Азовське є безпрецедентно великою загрозою.