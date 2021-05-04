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Вівторок, 04.05.2021
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Порошенко і офшори: на Заході оприлюднили резонансні дані

Порошенко і офшори: на Заході оприлюднили резонансні дані
15:29 Сьогодні Телеграф

Не менше шести офшорних компаній, які обслуговуються австрійським банком Raiffeisen Bank International ймовірно знаходилися під контролем п'ятого президента України Петра Порошенка. 

Про це повідомляється в розслідуванні Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Згідно з його даними, як мінімум ще 11 офшорів, що обслуговуються банком Raiffeisen, також мають відношення до Порошенка.

У розслідуванні йдеться, що близько 15 офшорних компаній, через які проводили переклади на десятки мільйонів доларів на рік, такі як "Intraco" і "Vernon", пов'язані з бізнесом 5-го президента і також мали рахунки в Raiffeisen. Левова частка з них зареєстровані на Британських Віргінських островах і на Кіпрі.

Контроль Порошенко над 6 компаніями OCCRP зміг встановити за допомогою листування і документації, яка доводить це. Інші ж проводили операції пов'язані з бізнесом експрезидента. При цьому в Центрі досліджень корупції не знайшли точних доказів його контролю в цих компаніях.

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У розслідуванні стверджується, що п'ятий президент України брав ключові рішення в таких компаніях, як: Vernon, Linquist і Cyprus firm Chartomena Ltd.

Самі компанії нібито були використані для покупок творів мистецтва і здійснення ділових, особистих цілей.

Водночас юристи Порошенко запевнили OCCRP, що він не має ніякого відношення ні до однієї з компаній. 

Відзначимо, що в початку 2010-років експрезидент побудував будинок під Києвом і за даними OCCRP, при фінансуванні Vernon Holdings він закупив для свого маєтку італійську фурнітуру на суму понад $ 100 тисяч. У 2013 році він купив через цю компанію предмети мистецтва за 4,8 млн фунтів стерлінгів. 

У 2021 році після становлення Порошенка міністром економрозвитку і торгівлі, за допомогою офшорної компанії Linquist Ltd він купив скульптуру довгоногого слона Сальвадора Далі, ціною в трохи більше $ 338 тисяч. При цьому, бенефіціарним власником значиться давній бізнес-партнер експрезидента Сергій Зайцев. За даними ж OCCRP Порошенко мав довіреність цієї компанії, яка пізніше продала статую однієї з його українських медіакомпаній за $ 342,5 тисячі.

Нагадаємо, за даними Forbes багатство Петра Порошенка становить $ 1,6 мільярда.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Петр Порошенко, OCCRP, Офшоты.
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