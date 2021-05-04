Україна готує "колосальний іміджевий удар по Росії" через Крим: що відомо

Народні обранці України мають намір провести консультації з країнами-союзниками і партнерами для залучення їх до участі в міжнародному саміті "Кримська платформа".

Про це в рамках антипутінської акції в Берліні 3 квітня по відеозв'язку заявив заступник голови Меджлісу, нардеп Ахтем Чийгоз, повідомляє "Укрінформ".

Зараз, підкреслює Чийгоз, важливим є переконати лідерів Німеччини, Франції, США, Канади приєднатися до саміту "Кримська платформа", який пройде 23 серпня 2021 року.

Участь таких впливових держав у саміті дозволила б країнам, які відчувають тиск з боку РФ, більш рішуче протистояти їй, і обговорити стратегію повернення Росії в рамки міжнародного права.

За оцінками народного депутата, це буде "колосальним іміджевим ударом для Росії на міжнародному рівні" і послабить її зсередини.

Зауважимо, що "Кримська платформа" - проект України, спрямований на привернення уваги міжнародної спільноти до анексії Криму.

Як стверджують в МЗС України, ряд країн уже узгодили свою участь в саміті "Кримської платформи", але оскільки РФ оголосила її загрозою, повний список вирішено поки не оголошувати. Однак публічно заявляє про свою підтримку президент Ради ЄС Шарль Мішель.

Як повідомляв «Телеграф», про свою підтримку «Кримської платформі» висловився і президент Польщі Анджей Дуда.

Також ініціативу підтримував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.