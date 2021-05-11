"Медведчука немає вдома": контррозвідка СБУ рветься в будинок нардепа, який заблокувала охорона - фото з місця подій

У будинку нардепа Віктора Медведчука, якого разом з його "правою рукою" Тарасом Козаком підозрюють в зраді, хочуть провести обшук. Однак правоохоронцям перешкоджає охорона політика, яка викликала адвокатів і чекає їхнього приїзду.

Згідно інсайдерській інформації ZN.UA, охорона Медведчука намагається переконати представників СБУ, в тому, що народного обранця немає вдома. Однак спецслужби впевнені, що саме там підозрюваний зараз і знаходиться.

Медведчуку намагаються вручити підозру в зраді, яку підписала генпрокурор Ірина Венедиктова, проте поки спроби залишаються марними.

Нагадаємо, в своєму "Фейсбук" Венедиктова повідомила, що "готова взяти на себе відповідальність повідомити цим "парламентаріям" про підозру". За її словами, нардепи підозрюються в державній зраді і замасі на розграбування українського майна на території окупованого Криму.