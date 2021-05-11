"Сидить і посміхається": Ківа розповів, де "сховався" Медведчук (відео)

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа сьогодні, 11 травня, спростував інформацію про те, що його колега по партії Віктор Медведчук залишив Україну.

Згідно відео PavlovskyNews, Ківа заявив, що ні Медведчук, ні він сам тюремного ув'язнення не бояться. Нардеп переконаний, що лідер ОПЗЖ знаходиться в Україні. Більш того, він нібито "зараз посміхається, сидячи в своєму кабінеті".

"Страху немає. Шкарпетки вовняні, зубну щітку і пасту я вожу з собою, щоб ноги були в теплі і зуби були в чистоті", - заявив Ківа, після чого зайшов в офіс ОПЗЖ, де триває обшук.

Нагадаємо, двох нардепів України - Віктора Медведчука і Тараса Козака - підозрюють в держзраді. У будинку першого намагаються провести обшук, однак правоохоронцям перешкоджає охорона політика, яка викликала адвокатів і чекає їхнього приїзду.