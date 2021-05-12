ВСУ вже мислять по-НАТОвськи: Таран пояснив, як Україна буде протистояти Росії

Українська влада не має на меті "тотальної мілітаризації" держави і водночас вже зробили достатньо, щоб була можливість отримати План дій щодо вступу в НАТО.

Про це 12 травня повідомив міністр оборони країни Андрій Таран.

За його словами, рішення чи надавати Україні ПДЧ буде приймати керівництво держав-членів НАТО. При цьому українська армія вже значно просунулася, щоб "мислити по натовськи.

Водночас Таран наголошує, що метою України не є досягнення плачевну ситуацію для економіки військового паритету з противником, вдаючись до "тотальної мілітаризації" країни.

Зараз зі слів міністра оборони, в пріоритеті застосовувати превентивні і непрямі дії, щоб запобігти ескалації військового конфлікту, аніж залучення до оборонних завдань громадянських інститутів і потужний опір.

Таким чином буде забезпечена постійна готовність держструктур, сил оборони і потенціалу народу для врегулювання криз і відбиття нападу.

Нагадаємо, що 11 травня на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" президент Володимир Зеленський заявив, що РФ навряд чи візьметься за повномасштабну ескалацію проти України.