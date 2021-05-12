Новоспечений кандидат наук Кива відзначився новим перлом (відео)

Скандальний депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива, який нещодавно став кандидатом наук, під час брифінгу під стінами Офісу генпрокурора грубо висловився на питання журналіста про причетність олігарха Віктора Медведчука до передачі родовища "Глибока" в Криму окупантам.

Відповідне відео в Telegram-каналі опублікувало видання "Букви".

"На паркані іноді **й написано, але це не означає, що туди баби кидаються. Говорити можна все, що завгодно", - заявив він.

Відзначимо, що, судячи з виразу обличчя співголови "ОПЗЖ" Вадима Рабіновича, який стояв поруч з Кивою, йому стало соромно за такі слова однопартійця.

Обережно, присутня нецензурна лексика!

Як повідомляв "Телеграф", раніше Ілля Кива заступився за Анастасію Тарасюк, яка захищаючи Басту, назвала анексований Крим російським. Кива запропонував дочці київської судді допомогу і захист "від нападок маргіналів і нероб".