"Одноголосно проголосували": стало відомо, як Тищенко "поплатився" за вечірку на локдауні

Стало відомо, що народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко все ж таки отримав покарання за святкування дня народження дружини під час карантинних обмежень.

Про це розповів голова фракції Давид Арахамія.

"Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану", – сказав Арахамія.

Крім того, це підтвердили і нардепи від "Слуги народу" Олександр Качура та Євгенія Кравчук.

При цьому Тищенко зберігає свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції у парламенті.

Нагадаємо, 18 квітня журналісти програми "Схеми" опублікували докази, що Тищенко влаштував закриту вечірку у Fairmont Grand Hotel Kyiv на честь дня народження своєї дружини. Вечірка відбулася не дивлячись на те, що в той час столиця знаходилась у "червоній зоні" через коронавірус.

Як повідомлялось раніше, в інтерв’ю "Телеграфу" радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чому Тищенко до сих пір залишається на ключових позиціях в "Слузі народу", не зважаючи на постійні скандали.