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Эффективно решает вопросы: у Зеленского объяснили, почему не выгонят скандального Тищенко

Эффективно решает вопросы: у Зеленского объяснили, почему не выгонят скандального Тищенко
Обновлено 18:21 Сегодня Телеграф

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему празднование дня рождения супруги для нардепа Николая Тищенко ничем не "аукнулось".

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

"Опять же, мы видим только одну сторону Николая Тищенко, а есть другие стороны. Он очень эффективен с точки зрения решения вопросов. И потом, это партия решает, какие члены им нужны с точки зрения эффективности. Партия – это живой организм, она будет трансформироваться. И идеологически Николай Тищенко крайне близок к правящей партии, он является ее неотъемлемой частью", - объяснил он.

При этом советник Ермака не стал оправдывать поведение Тищенко.

"Смотрите, день рождения организовывал не он, организовывали в номере отеля, в который можно пригласить друзей. Это не подпадало под карантинные ограничения. Салют, о котором многие говорят, был на Трухановом острове – они вышли на балкон, чтобы его посмотреть. Опять же, он не был организован где-то рядом, с толпой людей. Но люди это не слышали", - объяснил ситуацию Подоляк.

В защиту Тищенко он высказал следующий аргумент, касающийся стереотипного восприятия.

"Николай Тищенко, по их мнению, виноват по умолчанию. Я понимаю, что он сам отчасти в этом виноват, потому что когда у нас были карантинные ограничения, он где-то засветился. Но надо понимать, что образ Николая – это образ человека, который раньше работал в публичной среде, в сфере шоу-бизнеса. И, соответственно, он не до конца еще переключился и не понимает, что в политике не всегда необходимы элементы шоу-бизнеса. В этом плане есть к нему претензии, да", - разъяснил Подоляк.

Подробнее о том, почему на самом деле увольняется Юлия Мендель, кто займет ее место, следит ли Владимир Зеленский за рейтингами, как дальше Офис президента видит деолигархизацию, читайте в материале "Телеграфа": Михаил Подоляк: "Слуга народа" должна была выдавить ультра-сторонников Порошенко и Медведчука в маргинальную нишу".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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День рождения, Николай Тищенко.
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