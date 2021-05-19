Эффективно решает вопросы: у Зеленского объяснили, почему не выгонят скандального Тищенко

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему празднование дня рождения супруги для нардепа Николая Тищенко ничем не "аукнулось".

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

"Опять же, мы видим только одну сторону Николая Тищенко, а есть другие стороны. Он очень эффективен с точки зрения решения вопросов. И потом, это партия решает, какие члены им нужны с точки зрения эффективности. Партия – это живой организм, она будет трансформироваться. И идеологически Николай Тищенко крайне близок к правящей партии, он является ее неотъемлемой частью", - объяснил он.

При этом советник Ермака не стал оправдывать поведение Тищенко.

"Смотрите, день рождения организовывал не он, организовывали в номере отеля, в который можно пригласить друзей. Это не подпадало под карантинные ограничения. Салют, о котором многие говорят, был на Трухановом острове – они вышли на балкон, чтобы его посмотреть. Опять же, он не был организован где-то рядом, с толпой людей. Но люди это не слышали", - объяснил ситуацию Подоляк.

В защиту Тищенко он высказал следующий аргумент, касающийся стереотипного восприятия.

"Николай Тищенко, по их мнению, виноват по умолчанию. Я понимаю, что он сам отчасти в этом виноват, потому что когда у нас были карантинные ограничения, он где-то засветился. Но надо понимать, что образ Николая – это образ человека, который раньше работал в публичной среде, в сфере шоу-бизнеса. И, соответственно, он не до конца еще переключился и не понимает, что в политике не всегда необходимы элементы шоу-бизнеса. В этом плане есть к нему претензии, да", - разъяснил Подоляк.

Подробнее о том, почему на самом деле увольняется Юлия Мендель, кто займет ее место, следит ли Владимир Зеленский за рейтингами, как дальше Офис президента видит деолигархизацию, читайте в материале "Телеграфа": Михаил Подоляк: "Слуга народа" должна была выдавить ультра-сторонников Порошенко и Медведчука в маргинальную нишу".