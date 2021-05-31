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Озвучку фільмів і серіалів українською мовою хочуть відстрочити на рік: в "Слузі народу" пояснили чому

Озвучку фільмів і серіалів українською мовою хочуть відстрочити на рік: в "Слузі народу" пояснили чому
Оновлено 15:29 Сьогодні Телеграф

Депутати від «Слуги народу» Євгенія Кравчук та Микита Потураєв внесли до Верховної Ради законопроєкт №5554, яким пропонують відстрочити озвучування фільмів і серіалів українською мовою до закінчення карантину. Розглядати його планують вже на поточній сесії парламенту. Пропозиція викликала шквал критики з боку опозиційних фракцій і громадськості. У бліц-інтерв'ю «Телеграфу» один з авторів документу Микита Потураєв пояснив, чому внесли цей законопр0єкт, до якого числа планують відстрочити норму, і які ще зміни до мовного закону планують вносити.

- Розкажіть, коли планується розглядати законопроєкт про відстрочку деяких норм мовного закону?

- У вівторок в сесійній залі закон №5554 і альтернативний 5554-1 розглядатися не будуть, завтра тільки буде розглядатися питання про включення їх до порядку денного сесії, після чого ми розглянемо їх на найближчому засіданні профільного комітету. Необхідність в основному законопроєкті пов'язана з тим, що в період локдауну і карантину, виробники відеопродукції, також, як і виробники відео контенту в усьому світі, були позбавлені можливості знімати. Знімальні процеси були всюди зупинені і тільки зараз повертаються до нормального виробничого ритму. Тому виникла проблема, і її можна вирішити, ми багато інших норм законів переносили у зв'язку з ковідом - і виплати ЄСВ підприємцями, і багато іншого. Галас навколо цих норм абсолютно штучний і, на мою думку, зовсім нечесний. Все це відповідає практиці парламенту в інших питаннях, за що голосували майже всі фракції. Нічого радикального цей закон 5554 в законі про державну мову нічого не змінює. Єдине що, переносить введення цієї норми до закінчення карантинних обмежень.

- Це якраз і критикують, тому що незрозуміло, коли ж цей карантин закінчиться

- Я думаю, що зрозуміло, коли закінчиться. Тут вже питання не в наявності вакцин, а в свідомості громадян. Якщо вакцинація буде йти наростаючими темпами, то я переконаний, що до осені карантин закінчиться. Але після внутрішніх консультацій, в тому числі, з депутатом Олександром Санченком, який є автором альтернативного законопроєкту, він запропонував інше формулювання і запропонував ввести цю норму з 16 липня 2022 року. У нас рік діяли локдауни і карантини, і рівно на рік він пропонує відстрочити введення цієї норми. Він ще одне уточнення зробив, оскільки він раніше працював в концертній індустрії, запропонував відтермінувати аналогічну норму для українських концертів, українських шоу-програм. Так як там аналогічна проблема - не було ні репетицій, ні виступів.

Насправді, до цих норм всі вони готувалися, в звичайних умовах не було б ніяких проблем, щоб ці норми вступили в дію влітку цього року, але ковід ніхто не міг передбачити. Тому дуже нечесно вимагати від людей, які дійсно готувалися, але чисто технічно не встигли зробити потрібну кількість годин продукції або підготувати нові шоу-програми, щоб вони зараз постраждали від того, що ми як держава не можемо виконати свою частину зобов'язань. Ми ж зобов'язали їх нічого не робити протягом року. Тепер ми повинні зробити крок назустріч на той же рік.

- Тобто до вас з такими проханнями звернулися продакшени, ті, хто виробляє теле-кінопродукт?

- Так, не тільки телеканали, а до Санченка зверталися представники шоу-бізнесу. Це проблема, яка зовсім не пов'язана з політикою, але яку можна дуже легко вирішити. Ми ж в парламенті працюємо не для того, щоб абстрактні схеми вибудовувати, а щоб допомагати країні розвиватися і переживати важкі часи.

- А як щодо відстрочки норми про обов'язкове знання української мови для держслужбовців? Цього літа вже повинно бути тестування

- Ми на комітеті будемо розглядати це питання, за моїми даними, там все має бути готове, але представники опозиції стверджують, що не все буде готово. Ми заслухаємо тих, хто відповідає за підготовку цих іспитів, якщо ми отримаємо підтвердження, що все готово, то ми нічого і не чіпатимемо. А якщо будуть труднощі з початком іспитів з 1 липня, то тоді доведеться терміново вносити такий законопроєкт, який і цю норму відкладе. Але якщо в ситуації з представниками відео контенту у мене звернення були, і у Санченко теж, то в цій ситуації у мене звернень не було і це ініціювала "Європейська солідарність", це досить дивна ситуація, при якій тут вони самі ініціювали, а тут вони проти. Хоча ситуація одна і та ж - складності через епідемію. У середу всіх заслухаємо і будемо приймати рішення.

Як відомо, з 16 січня 2021 року українська мова стала обов'язковою для використання в сфері обслуговування.

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Юлія Забєліна
Автор: Юлія Забєліна
Перегляди: 52

Все по темі:

Кино, Фильмі, Слуга народу, Серіали, Українська мова, Микита Потураєв.
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