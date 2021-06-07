Сергій Притула вийшов з партії «Голос» і повідомив, чи залишиться в політиці

Український телеведучий Сергій Притула вийшов з партії "Голос".

Про це він повідомив 7 червня в своєму Фейсбуці.

За його словами він не йде з політики остаточно. Його відхід пов'язаний з роботою нових керівників через які цілі партії віддалилися від початкових основ настільки, що можна констатувати "точку неповернення".

Притула зазначив, що до останнього вірив у "реанімацію партії", за яку на виборах віддали понад 850 тисяч українців. Однак діалогу не вийшло і тепер його метою є "відвести негатив" від ряду команд "Голоси", які 2 роки працювали для людей, а зараз стали заручниками ситуації, коли партійна "верхівка" не чує "низів".

Телеведучий вважає, що обласні та міські осередки влади не повинні нести відповідальність перед громадянами за вчинки глав партії.

Нагадаємо, що 25 травня Сергій Притула став багатодітним батьком. У телеведучого народилася ще одна донечка. Дівчинку назвали Стефанія.