В "Голосі" різко відреагували на вихід Притули з партії і розповіли про його майбутню кар'єру

У партії "Голос" відреагували на сьогоднішню заяву Сергія Притули про те, що він на час має намір залишити політику.

Лідер партії Кіра Рудик заявила "Інтерфаксу-Україна", що вони очікують письмову заяву однопартійця про намір вийти з даної політсили.

Рудик також сказала, що в "Голосі" не здивовані тим, що "особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади за всяку ціну взяли верх над спільною метою - побудувати велику ліберальну партію в Україні".

Політик припускає, що Притула візьметься за створення власного політпроекту і продовжить кар'єру в шоубізнесі.

"Вітаю пана Притулу з тим, що він врешті-решт визначився зі своїми політичними планами", - говорить Рудик.

Нагадаємо, Притула заявив, що не йде з політики остаточно. За його словами, відхід пов'язаний з роботою нових керівників, через яких цілі партії нібито віддалилися від початкових основ настільки, що можна констатувати "точку неповернення".

Нагадаємо, що 25 травня Сергій Притула став багатодітним батьком - у телеведучого народилася ще одна донька.