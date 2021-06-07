"Вони виглядають жалюгідно": блогер вказав на комплекс Росії, що виявився під час скандалу з формою збірної України

Скандал з формою збірної України з футболу на Євро-2020, розкрив головний "нарив" в російській пропаганді, що кричить з усіх кутків про російський Крим, насправді знає правду і приховує її дуже погано.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав блогер і економіст Сергій Фурса.

"Вони знають, що Крим український. І їх дратує, коли про це згадують. Величезна невпевненість, як у підлітка, який ходить в зал без толку, який бореться з прищами, проривається в тисячі пропагандистських сюжетах. Якщо ви впевнені в собі і вас назвали дурнем, вам буде все одно. Якщо ж ви в таємниці підозрюєте, що навколо все розумніші вас і намагаєтеся це приховати, то полізете в бійку. Емоційно. і з криками. Тому що вас чіпляє", - сказав він.

За словами блогера, саме з цієї причини "росіян чіпляє карта України з Кримом".

"Тому що, незважаючи на браваду і гасла вони все розуміють. І нічого не можуть вдіяти. Розуміють, що для всього світу Крим - це Україна. Що Крим - це Україна з міжнародного права. І що вкрадене рано чи пізно доведеться повернути. І це їх дратує", - резюмував Фурса.

Як повідомляв "Телеграф", раніше скандал з формою збірної України з футболу виник після заяви депутата Державної Думи Росії Дмитра Свищева про те, що форму потрібно заборонити.