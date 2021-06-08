Рейтинги трьох найпопулярніших партій майже зрівнялися: опитування КМІС (інфографіка)

Електоральні симпатії українців щодо політичних партій, яких вони хотіли б бачити у Верховній Раді, сильно розділилися: відразу три політсили мають приблизно рівний, з урахуванням похибки, рейтинг, а в цілому мають високі шанси пройти в парламент відразу сім партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) в кінці травня - початку червня.

Соціологи відзначають: "Відразу три партії мають підтримку в межах статистичної похибки, тому формально ми не можемо однозначно визначити, яка політична сила очолює рейтинг і можемо говорити, що є три партії, які мають приблизно однакову підтримку і лідирують на виборах".

Як видно на інфографіці, цими партіями є "Слуга народу" (15,3% всіх респондентів і 17,7% серед тих, хто визначився), "Євросолідарність" (відповідно, 13,3% і 15,4%) і "ОПЗЖ "(12 8% і 14,7%).

Близька до цих лідерів партія "Батьківщина" з показниками 12,1% і 13,9% (причому, рейтинг цієї партії в межах похибки відрізняється від рейтингу партії "ЄС" і "ОПЗЖ", але в разі порівняння зі "Слугою народу" остання має статистично значимо більш високу підтримку).

Крім цих політичних сил набирають не менше 5% такі партії, як "Сила і честь" (відповідно, 6,9% і 8%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,1% та 5,8%) і Радикальна партія Ляшка (4 , 4% і 5%).

"Мінімально відстають від прохідного бар'єру партії "Наші" (4% і 4,6%) і "Партія Шарія" (3,9% та 4,5%). Інші партії мають низьку підтримку", - констатують соціологи.

КМІС методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) провів всеукраїнське опитування громадської думки 27 травня - 1 червня. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2000 респондентів, що мешкають в усіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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