Скачать
Середа, 09.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Росія може повторити долю СРСР, а ось з Білоруссю складніше, - соціолог Євген Головаха
Росія може повторити долю СРСР, а ось з Білоруссю складніше, - соціолог Євген Головаха
Такого в історії ще не було: соціолог пояснив феномен рейтингів Зеленського
Такого в історії ще не було: соціолог пояснив феномен рейтингів Зеленського
"Ми все робили правильно": Єрмак відповів щодо запису розмови з Джуліані і Волкером
"Ми все робили правильно": Єрмак відповів щодо запису розмови з Джуліані і Волкером
Відразу вісім українських університетів потрапили до рейтингу кращих в світі
Відразу вісім українських університетів потрапили до рейтингу кращих в світі

"Ми все робили правильно": Єрмак відповів щодо запису розмови з Джуліані і Волкером

"Ми все робили правильно": Єрмак відповів щодо запису розмови з Джуліані і Волкером
Оновлено 12:40 Сьогодні Телеграф Прямий

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що його переговори з екс-адвокатом тодішнього президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані і американським дипломатом Куртом Волкером в 2019 році, запис яких оприлюднило 8 червня CNN, були продиктовані виключно національними інтересами України.

Про це Єрмак сказав агентству Reuters в коментарі, текст якого наводить на своїй сторінці в соцмережі Facebook в середу, 9 червня, радниця глави ОП Дашо Зарівна.

"Чергова публікація про події 2019 року змусила відновити в пам'яті розмови з Рудольфом Джуліані і Куртом Волкером. Абсолютним пріоритетом для мене тоді, як і сьогодні, були національні інтереси України. Переді мною як помічником президента України стояв ряд завдань, одне з яких - домогтися зустрічі президентів двох країн", - сказав Єрмак.

У будинку екс-двоката Трампа влаштували обшуки: що сталося і при чому тут Україна

При цьому він підкреслив, що тоді було дуже важливо не зайняти одну із сторін в тогочасній серйозної внутрішньополітичної боротьби в Сполучених Штатах: "І саме так я і діяв - дуже виважено і обережно".

Глава ОП зазначив, що вся команда президента України Володимира Зеленського доклала великих зусиль не тільки для того, щоб зберегти двопартійну підтримку Української держави в США: "Наша мета була набагато більш амбітною - вивести українсько-американські відносини на рівень справжнього стратегічного партнерства".

Єрмак висловив упевненість, що зусилля їх команди дали результат, адже в цьому році Україна має безпрецедентний рівень взаємодії з американською адміністрацією на всіх рівнях.

"В черговий раз переконався, що останні два роки у відносинах з США ми все робили правильно", - підкреслив він.

Як повідомлялося, CNN оприлюднило запис розмови Єрмака з Волкером і Джуліані, під час якої адвокат Трампа не раз пропонував Єрмаку оголосити про розслідування можливої корупції нинішнього президента США Джо Байдена. Він також сказав, що дипломатичні відносини між США і Україною покращаться, якщо Зеленський запустить розслідування.

При цьому під час розмови Єрмак дав сигнал співрозмовникам, що буде працювати, щоб рухатися вперед в "розслідуваннях".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 50

Все по темі:

Запись, Джо Байден, Рудольф Джулиани, Курт Волкер, Розслідування, Андрій Єрмак, Коментар, Розмова.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Днем друзів 2021! Прикольні листівки і картинки українською
02 Apple випускає iOS 15, яка "полегшить наше життя": якими фішками здивує нова операційка
03 США схвалили новий препарат від хвороби Альцгеймера: що про нього відомо
04 Росія може повторити долю СРСР, а ось з Білоруссю складніше, - соціолог Євген Головаха
05 Пішли далеко не всі: Зеленський розповів Трюдо, скільки путінських військових залишилося на кордоні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Всі регіони України перейшли в &quot;зелену&quot; зону
Всі регіони України перейшли в "зелену" зону
Одеса і Харків заговорять українською мовою: в Офісі президента зробили амбітну заяву
Одеса і Харків заговорять українською мовою: в Офісі президента зробили амбітну заяву
Пішли далеко не всі: Зеленський розповів Трюдо, скільки путінських військових залишилося на кордоні
Пішли далеко не всі: Зеленський розповів Трюдо, скільки путінських військових залишилося на кордоні
Яке свято 9 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 9 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся