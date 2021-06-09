"Ми все робили правильно": Єрмак відповів щодо запису розмови з Джуліані і Волкером

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що його переговори з екс-адвокатом тодішнього президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані і американським дипломатом Куртом Волкером в 2019 році, запис яких оприлюднило 8 червня CNN, були продиктовані виключно національними інтересами України.

Про це Єрмак сказав агентству Reuters в коментарі, текст якого наводить на своїй сторінці в соцмережі Facebook в середу, 9 червня, радниця глави ОП Дашо Зарівна.

"Чергова публікація про події 2019 року змусила відновити в пам'яті розмови з Рудольфом Джуліані і Куртом Волкером. Абсолютним пріоритетом для мене тоді, як і сьогодні, були національні інтереси України. Переді мною як помічником президента України стояв ряд завдань, одне з яких - домогтися зустрічі президентів двох країн", - сказав Єрмак.

При цьому він підкреслив, що тоді було дуже важливо не зайняти одну із сторін в тогочасній серйозної внутрішньополітичної боротьби в Сполучених Штатах: "І саме так я і діяв - дуже виважено і обережно".

Глава ОП зазначив, що вся команда президента України Володимира Зеленського доклала великих зусиль не тільки для того, щоб зберегти двопартійну підтримку Української держави в США: "Наша мета була набагато більш амбітною - вивести українсько-американські відносини на рівень справжнього стратегічного партнерства".

Єрмак висловив упевненість, що зусилля їх команди дали результат, адже в цьому році Україна має безпрецедентний рівень взаємодії з американською адміністрацією на всіх рівнях.

"В черговий раз переконався, що останні два роки у відносинах з США ми все робили правильно", - підкреслив він.

Як повідомлялося, CNN оприлюднило запис розмови Єрмака з Волкером і Джуліані, під час якої адвокат Трампа не раз пропонував Єрмаку оголосити про розслідування можливої корупції нинішнього президента США Джо Байдена. Він також сказав, що дипломатичні відносини між США і Україною покращаться, якщо Зеленський запустить розслідування.

При цьому під час розмови Єрмак дав сигнал співрозмовникам, що буде працювати, щоб рухатися вперед в "розслідуваннях".