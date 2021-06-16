Байден - нерішучий, Путін - у підпорядкуванні: психолог розібрав перше рукостискання президентів США і Росії

Топ-тема дня - зустріч президента США Джозефа Байдена і глави РФ Володимира Путіна в Женеві. У Мережі вже з'явилося відео першого рукостискання лідерів. На що вказують жести і поведінка Путіна і Байдена? Відповідь виданню "Телеграф" дав політичний психолог, експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім.

За словами експерта, відео рукостискання перед початком зустрічі відображає базовий настрій лідерів.

"В цьому випадку можна сказати, що для Байдена характерна нерішучість, а для Путіна - квапливість і сигнали підпорядкування. Вони обидва не демонструють ознак агресії. А пов'язано це з тим, що в невербальному плані між ними стояв хтось із дипломатичного корпусу та служив такою невербальною перешкодою для спілкування один з одним. Потім у той момент, коли він просто покинув своє місце і пішов, і між Байденом і Путіним не залишилося нікого, а тільки вільний простір, проявилося це базове ставлення", - пояснив Кім.

Поки йде зустріч, додав психолог, ми бачимо більше заготовки, дипломатичні ходи, заяви, збудовані в певному рейтингу, підготовлені месиджі та прописані тези.

"Базове ставлення саме по собі, психологічне, емоційне у Байдена говорить про те, що він нерішучий в цій ситуації. Його хода, ось цей приставний крок, нерішучий рух до Путіна - зупинився на місці, простягнув руку, - якісь метушливі рухи - це відображення його нерішучості", - розповів Кім.

Путін, на думку психолога, проявив квапливість, яка так само свідчить про нерішучість. На це вказує кількість кроків, які він зробив до Байдена. Крім того, російський лідер повторив за Байденом ряд жестів, коли той вказав на вхід до резиденції, а ще зробив мах рукою в бік репортерів.

"Коли він побачив, що Байден вирушив до нього і простягнув руку, Путін дуже поспішно пішов йому назустріч. Це не відображає того, що Байден займає домінуюче становище. Але відображає те, що Путін займає зараз підлегле становище, подає сигнали підпорядкування. Тобто психологічно він відчуває себе менш статусним, ніж Байден", - аналізує експерт.

Але, за його словами, позиції можуть помінятися, як тільки почнуться безпосередньо переговори.

Як повідомляв "Телеграф", переговори Путіна і Байдена пройдуть на шикарній женевської віллі: як вона виглядає на фото і відео.