Демарш нардепів: чи припинить своє існування фракція "Голосу" у парламенті

Десять народних депутатів з фракції "Голос" оголосили про створення нової депутатської групи "Справедливість", висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Желєзняку та закликали виключити з фракції голову партії Кіру Рудик за численні пропуски пленарних засідань. Чи означає це кінець фракції "Голос" у парламенті і що далі буде з партією, пояснюємо у матеріалі.

Партія "Голос" останніми місяцями потрапляє у новини, здебільшого, через скандали, які трапляються у політичній силі все частіше. Партійці не під запис говорять про остаточний розкол у партії та про те, що більшість у "Голосі" не бачить свого майбутнього з Кірою Рудик на чолі. Останньою краплею для політичного розлучення став вихід із партії шоумена а та екс-кандидата в мери Києва Сергія Притули, та голосування частини нардепів "Голоса" за включення до порядку денного пленарної сесії законопроекту №5554 по застосування закону про мову в сфері кіно, про який "Телеграф" нещодавно спілкувався з одним із його авторів нардепом Микитою Потураєвим.

Цей законопроект запроваджує відтермінування українського дубляжу у кіно та на телебаченні. За включення цього законопроекту до порядку денного проголосувало, попри застереження своїх колег по фракції, і декілька нардепів "Голосу", зокрема, Ярослав Желєзняк, Андрій Осадчук, Кіра Рудик, Роман Костенко та Ярослав Руцишин. Після голосування Желєзняк на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, що сталась помилка і він "відкликає" свій голос, але юридично відкликати голос за це голосування вже не можна. Як розповідає частина його колег по фракції, саме це голосування і стало "червоною лінією", після якої десяток нардепів вирішили оголосити про створення окремого депутатського об’єднання "Справедливість". До нього увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин. Народні депутати висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку.

"Він порушує закон та положення про фракцію і понад квартал ігнорує обов'язок скликати та вести засідання фракції", – йшлося в заяві Олександри Устінінової, яку вона озвучила з трибуни парламенту. Також депутати заявили, що ініціюють виключення з фракції голови партії Кіри Рудик, як депутатки, що має більше 50% прогулів.

"Нагадаємо, ми у програмі партії на парламентських виборах обіцяли забирати мандат у тих, хто прогулює більше половини засідань. Час виконувати обіцянки починаючи з себе", – додали нардепи. Нардепи вже опублікували сайт, на якому розміщена інформація про "рейдерство" партії і звинувачення у цьому Кіри Рудик.

Через деякий час після заяви, ситуацію прокоментував заступник голови партії Андрій Осадчук, який сказав, що ті, хто не згодний з діями фракції, повинні самі її залишити. "Законодавство прямо передбачає можливість депутата вийти з фракції. Тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи. Але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 ЗУ "Про Регламент Верховної ради. Ми поважаємо колег в їхньому бажанні мати альтернативну точку зору, але вона не може суперечити і порушувати закон", - заявили у партії. Також, у партії додають, що вже сьогодні політрада розгляне заяву частини нардепів, та дасть їм свою оцінку.

Водночас, за словами Ярослава Юрчишина, з фракції ці десять нардепів виходити не збираються, тобто їх заява не означає того, що фракція "Голос" перестає існувати і парламенті. "Поки це неформальна група в межах фракції. Для створення групи з юридичним статусом нам треба 17 нардепів. Над чим ми зараз і працюємо",- прокоментував "Телеграфу" Юрчишин.

Також, це не означає, що депутати ставлять хрест на партії "Голос", за словами Юрчишина, нардепи будуть залишатися у політичній силі, просто вести свою, опозиційну керівництву політику.

"Ми й надалі будемо комунікувати з партійцями та осередками незалежно від позиції керівництва, яке і далі веде партію в нікуди",- зазначив нардеп.

Як вже раніше писав "Телеграф", частина місцевих осередків також висловлювала недовіру керівництву партії та заявляла, що не згодна з його діями, але у керівництві, у відповідь на це, блокували доступ партійців до електронної пошти та офіційних ресурсів політсили. Також, за словами нардепів, Рудик на усі ключові посади в регіонах намагалась поставити своїх людей, зокрема, своїх помічників, усунувши всіх тих, хто висловлював незгоду з діями чинного керівництва.

За словами депутатів, все вирішиться на з'їзді партії, який обіцяють провести вже у липні, хоча вже зараз можна прогнозувати, що партія переживає масштабний розкол і існувати в тому вигляді, в якому пройшла в парламент на виборах, вже не буде.