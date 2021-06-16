"Байден уже здійснював подібний трюк з Путіним": психолог про рукостискання президентів РФ і США в Женеві

До переговорів президента США Джозефа Байдена і російського лідера Володимира Путіна в Женеві прикута увага світової громадськості. Резонанс викликає чи не кожна деталь. Так, у мережі активно обговорюють перше рукостискання президентів. Політичний психолог Світлана Чуніхіна розповіла виданню "Телеграф", хто із лідерів при вітанні проявив домінуючу позицію.

Як зазначила експерт, рукостискання було ініційовано американським президентом. Саме він першим розгорнув корпус в напрямку Володимира Путіна, витягнув руку і зробив перший крок.

"Тим самим Джо Байден змусив свого партнера стрімко кинутися йому назустріч з витягнутою рукою, - вважає Чуніхіна. - Байден уже здійснював подібний трюк з Путіним у 2011 році. Тоді російському лідерові довелося буквально втікати кілька метрів, щоб потиснути Байдену руку, поки той стояв з незворушним виглядом".

За словами психолога, перше рукостискання на самітах такого рівня виконує функцію міні-поєдинку, за підсумками якого визначаються ролі учасників: хто домінує, а хто змушений підкоритися.

"Зазвичай виграє той, хто ініціює взаємодію, але робить менше рухів і менш експресивний в своїх невербальних проявах. В цьому випадку це Байден", - резюмувала психолог Світлана Чуніхіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що політичний психолог, експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім проаналізував початок переговорів американського і російського лідерів. На його думку, Байден продемонстрував нерішучість, тоді як Путін був квапливий і подавав сигнали підпорядкування.