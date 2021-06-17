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Четвер, 17.06.2021
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З'явилося відео, через що билися депутати в Раді
Оновлено 12:35 Сьогодні Телеграф

У Верховній Раді в четвер, 17 червня, билися через слова про "розстріл ОПЗЖ". Однак бити почали не "Слугу народу" Микиту Потураєва, який, власне, і виголосив скандальну промову, а його однопартійця Богдана Яременка.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

"Епоха бідності закінчиться тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона, коли повсталий народ витягне цю фракцію (ОПЗЖ - ред.), сукупний дохід якої можна порівняти з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми демократична країна і змушені йти повільно і знищувати вас політично", - виголосив промову Микита Потураєв.

Після цього до трибуни разом з соратниками вийшов нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа, який вступив в суперечку з Богданом Яременком. З'ясування відносин між нардепами і призвело до масової бійки і штовханини.

Нагадаємо, Потураєв вибачився за свої слова, проте скандал продовжився. Більш того, нардепи втягнули в нього  президента Віктора Януковича.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Рада, Богдан Яременко, ОПЗЖ, Бійка, Микита Потураєв.
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