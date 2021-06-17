З'явилося відео, через що билися депутати в Раді

У Верховній Раді в четвер, 17 червня, билися через слова про "розстріл ОПЗЖ". Однак бити почали не "Слугу народу" Микиту Потураєва, який, власне, і виголосив скандальну промову, а його однопартійця Богдана Яременка.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

"Епоха бідності закінчиться тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона, коли повсталий народ витягне цю фракцію (ОПЗЖ - ред.), сукупний дохід якої можна порівняти з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми демократична країна і змушені йти повільно і знищувати вас політично", - виголосив промову Микита Потураєв.

Після цього до трибуни разом з соратниками вийшов нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа, який вступив в суперечку з Богданом Яременком. З'ясування відносин між нардепами і призвело до масової бійки і штовханини.

Нагадаємо, Потураєв вибачився за свої слова, проте скандал продовжився. Більш того, нардепи втягнули в нього президента Віктора Януковича.