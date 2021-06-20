"Будемо відверті": Разумков окреслив терміни отримання Україною членства в НАТО

Україна зможе стати членом НАТО теоретично протягом наступних 10 років.

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" 19 червня озвучив спікер ВР Дмитро Разумков.

"Давайте будемо відверті", - говорить він, відзначаючи, що протягом року вступити в НАТО не представляється можливим.

Разумков впевнений, що спершу потрібно переконати українських партнерів і впровадити безліч реформ для відповідності стандартам НАТО по обороноздатності і забезпечення армії.

При цьому він вважає, що Україна досягне поставленої мети, хоча шлях буде і непростий.

За словами спікера протягом 10 років Україна з теорії вступить в НАТО. Однак, це буде залежати не тільки він української влади, а й від зовнішніх чинників.

Нагадаємо, що раніше учасники НАТО дали відповідь, чи зможе Україна стати членом Альянсу.