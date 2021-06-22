Ленінським шляхом йдуть: українцям пояснили причину нових провокацій на Донбасі

Проросійські бойовики, які зазнали втрат через підрив солдат на своїх же мінах, видали власну необачність за агресію української армії. ЗМІ РФ розтиражували черговий фейк про те, що ВСУ обстріляли автомобіль медиків, в якому нібито 4 людини загинуло і ще 5 отримали поранення.

Про те, навіщо Росія подає брехливі факти, які спростовують місцеві жителі окупованого Донбасу, розповів спікер України в ТКГ Олексій Арестович.

"Навіщо знадобилося видавати підрив на власних мінах за" ... підступний обстріл з боку ВСУ "? А тому, що Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід з візитом в Москві, а сьогодні і завтра - засідання ТКГ. Ленінським шляхом йдуть товариші", - пише Арестович на своїй сторінці в "Фейсбуці".

За словами спікера України в ТКГ, вони вже зібрали всі факти і відправили відповідну ноту в головний офіс ОБСЄ, називаючи лже-новини окупантів черговою спробою звинуватити ВСУ в тому, чого вони не робили.

Нагадаємо, в ніч на 21 червня проросійські бойовики грубо порушили режим припинення вогню, пустивши в хід гранатомети і безпілотники.