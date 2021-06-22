Посадити на ж*пу: Ківа відзначився перлом про можливу сутичку з Вірастюком в Раді

Після феєричної бійки нардепів в стінах Верховної Ради, яка відбулася після висловлювання нардепа "Слуги народу" Микити Потураєва про необхідність "розстріляти ОПЗЖ", нардеп цієї партії Ілля Ківа висловився про перспективу зійтися у двобої з нещодавно обраним нардепом "СН" і відомим українським стронгменом Василем Вірастюком .

Відповідний коментар він дав виданню "Сегодня".

За словами Ківи, ті хто ріс на вулицях знає, що там не треба бути найсильнішим або майстром спорту з дзюдо, а досить "мати всередині стрижень".

"І для того, щоб іноді садити на ж*пу, не обов'язково бити в щелепу, а досить просто подивитися", - сказав він.

Раніше Вірастюк в інтерв'ю НВ заявив, що готовий застосовувати фізичну силу в Раді, якщо виникне відповідна потреба.

"Можливо, ця необхідність іноді буває. Тому все залежить від ситуації", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, ЦВК таки визнала Вірастюка нардепом і 15 червня він прийняв присягу.