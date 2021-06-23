Тищенко затримав літак, щоб зняти відео: в мережі вже гучний скандал

У середу, 23 червня, літак з Києва в Ужгород не зміг вилетіти вчасно нібито через те, що нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко знімав відео в аеропорту.

Про це на своїй сторінці в "Фейсбук" пише журналіст Віталій Глагола.

"Виліт в Ужгород з Києва затримали, бо Коля Тищенко знімав відоси з декількох дублів. Повинні були вилетіти о 9:30. Зараз 9:37, а літак ще навіть не поїхав по рульовій смузі", - повідомляє Глагола.

За його словами, Тищенко під'їхав до літака не на автобусі разом з усіма, а приватно - на авто прикордонників.

"Цікаво, скільки коштує така послуга у прикордонників? І чи всі можуть її замовити?" - іронізує журналіст, додаючи, що Тищенко зайшов в літак останнім і вони таки злітають.

У мережі ж розкритикували нардепа за витівку з відео, звинувачуючи Тищенка в неповазі до людей.

Пізніше скандальне відео з'явилося на офіційній сторінці Миколи Тищенка в Телеграмі.

Нагадаємо, народний депутат України Микола Тищенко вирішив пригостити колег по фракції цукерками прямо під час засідання парламенту.