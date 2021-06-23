Зеленський зустрічається з Зурабішвілі: кортеж президента Грузії потрапив на відео

23 червня в Маріїнському палаці Києва почалася офіційна зустріч президентів України Володимира Зеленського та Грузії Саломе Зурабішвілі.

Про переговори двох лідерів з місця подій передає наш кореспондент.

Перед офіційною частиною візиту Саломе Зурабішвілі відвідала меморіал Героям небесної сотні, після чого нам вдалося зняти президентський кортеж.

О 12:30 лідери держав візьмуть участь у спільній прес-конференції.

Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що РФ не змогла досягти своїх цілей, так як війна не привела до зміни курсу Грузії.

Також "Телеграф" з посиланням на експертів повідомляв про те, як Україні увійти до НАТО і чому членство Грузії - хороший приклад для Києва.