Тимошенко вже шукає заміну Кличку: у президента розповіли про війну з мером Києва

Команда президента України Володимира Зеленського почала негласну війну з мером Києва Віталієм Кличком.

Про це "Телеграфу" розповіли в близькому оточенні українського лідера.

Повідомляється, що в інтерв'ю каналу "1+1" гарант дорікнув столичного меру, що той вирішив почати президентську кампанію, забувши про безпосередні обов'язки. Хоча непублічно в команді президента кажуть, що справа, перш за все, в корупційній діяльності деяких членів його команди.

Втім, у Зеленського не заперечують і того, що зайва самостійність і політична активність Кличка також дратує самого президента. У тому числі в ОП вирішили створити Конгрес місцевої влади, не запросивши туди Кличка, який очолює Асоціацію міст України.

Інсайдери говорять, що один із заступників глави ОП Кирило Тимошенко займається пошуком кандидата на заміну Кличка на посаді голови Київської міської державної адміністрації. Правда, зараз цей процес застопорився, адже, як уже писав "Телеграф", в Зе-команді немає яскравих кандидатів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зараз обмірковує похід в президенти на другий термін. І лише одна людина з його близького оточення є проти цього.