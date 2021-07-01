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Четвер, 01.07.2021
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Зеленський різко звернувся до Путіна: Були б одним народом, в Москві б майорів синьо-жовтий прапор

Зеленський різко звернувся до Путіна: Були б одним народом, в Москві б майорів синьо-жовтий прапор
10:53 Сьогодні Телеграф Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в українців і росіян багато спільного, але це не один народ. Так він відповів на фразу Президента РФ Володимира Путіна, який у своїй прямій лінії згадав "мантру" про "один народ".

Про реакцію Зеленського стало відомо з матеріалу Інтерфакс.

Глава держави зазначив, що в українців і росіян загальні більшість подій історії, зокрема перемога над фашизмом, є сусідські й родинні зв'язки. При цьому Зеленський заявив, що в разі "одного народу" в Москві валютою була б гривня, а прапор РФ - іншим.

"Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою розвивався жовто-блакитний прапор", - сказав Президент України.

При цьому Зеленський не заперечує, що мета у держав повинна бути загальна - закінчити війну на Донбасі та повернути Україні її території. За словами Президента - говорити про "один народ" і продовжувати конфлікт на Донбасі й захоплювати території неможливо.

Також Зеленський прокоментував слова Путіна про безглуздість зустрічі й "зовнішнє управління" Україною. Політик нагадав про принцип "нічого про Україну без України" і розповів про майбутні зустрічі з Ангелою Меркель і Джо Байденом. Також повідомив про готовність зустрітися з Путіним.

Путін ображає й уникає Зеленського, але той все одно шукає зустрічі: навіщо вона йому?

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Україна, Володимир Путін, Володимир Зеленскький.
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