Медведчука залишили під арештом ще на два місяці (фото, відео)

Вранці в п'ятницю, 9 липня, Печерський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

Відзначається, що на даний момент Медведчуку продовжили домашній арешт ще рівно на два місяці, до 9 вересня.

Варто зауважити, що сам Медведчук вважає вердикт помилкою:

Фото, відео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як повідомляв "Телеграф", слідство вважає Медведчука винним у перереєстрації та видобутку корисних ресурсів України, а також в державній зраді.

13 травня суд вибрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і зобов'язав носити електронний браслет.

Напередодні, 8 липня, суд вже розглядав продовження запобіжного заходу для Медведчука, і засідання тривало близько 13 годин.