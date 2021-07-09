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П'ятниця, 09.07.2021
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Медведчука залишили під арештом ще на два місяці (фото, відео)

Медведчука залишили під арештом ще на два місяці (фото, відео)
08:59 Сьогодні Телеграф

Вранці в п'ятницю, 9 липня, Печерський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

Нардеп ОПЗЖ заснув на засіданні у справі Медведчука (ексклюзивні фото)

Відзначається, що на даний момент Медведчуку продовжили домашній арешт ще рівно на два місяці, до 9 вересня.

Варто зауважити, що сам Медведчук вважає вердикт помилкою:

Фото, відео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як повідомляв "Телеграф", слідство вважає Медведчука винним у перереєстрації та видобутку корисних ресурсів України, а також в державній зраді.

13 травня суд вибрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і зобов'язав носити електронний браслет.

Напередодні, 8 липня, суд вже розглядав продовження запобіжного заходу для Медведчука, і засідання тривало близько 13 годин.

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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Виктор Медведчук.
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