Не тільки Данилов: кого в "Слузі народу" розглянуть на місце Авакова

На засіданні фракції "Слуга народу" у вівторок ввечері розглянуть кандидатури на заміну міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, який сьогодні розмістив на сайті МВС свою заяву про відставку.

"Найбільш вірогідний кандидат - це Олександр Бакумов. Його у фракції підтримує більшість. Багато депутатів проти представників Офісу президента Олексія Данилова та Андрія Наумова. Кандидат від президента - це Денис Монастирський", - повідомило "Телеграфу" джерело у фракції.

Два тижні тому "Телеграф" писав про конфлікт між ОП і Аваковим, і про те, що міністра хочуть замінити. Зокрема, тоді співрозмовники теж називали прізвище Бакумова. Він член комітету з правоохоронної діяльності.

Засідання фракції відбудеться о 20:00 у вівторок. Голосування за відставку Авакова попередньо заплановано на четвер, 15 липня.